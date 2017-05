Belga

A.Kockartz Seit den frühen Morgenstunden am Dienstag fahren wieder Züge durch den Nord-Süd-Tunnel in Brüssel. Dieses Nadelöhr des belgischen Bahnverkehrs war am langen Maiwochenende für technische Arbeiten vollständig gesperrt worden - zum ersten Mal seit rund 30 Jahren. Nach Angaben von Bahninfrastruktur-Dienstleister Infrabel verliefen die Arbeiten zufriedenstellend.