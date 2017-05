Belga

A.Kockartz Das Holi Colors-Festival (Archivfoto) in Alleur in der Provinz Lüttich ist am Montag vorzeitig abgebrochen worden. Nach dem drei Festivalbesucher nach der Einnahme von Drogen in ein Krankenhaus eingeliefert werden mussten, darunter eine minderjährige Person, die sich zeitweise in Lebensgefahr befand, schlugen die Behörden Alarm.