Reporters

A.Kockartz Wer in Zukunft im belgischen Bundesland Flandern ein Haus baut oder gründlich umbauen will, dem wird nur dann eine Baugenehmigung erteilt, wenn das entsprechende Gebäude über einen „schnellen“ Internetanschluss verfügt. Flandern entspricht damit einer Forderung der EU, die allen Bürgern in der EU einen Internetzugang bieten will.