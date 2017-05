Belga

U.Ne Der Tourismus in Flandern hat infolge der Anschläge in Brüssel im letzten Jahr stark rückläufige Zahlen verzeichnet. So sank die Zahl der Übernachtungen im Vergleich zum Vorjahr, einem Rekordjahr, um fast sechs Prozent auf rund 29 Millionen. Das geht aus einer Statistik des flämischen Fremdenverkehrsamtes hervor.