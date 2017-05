Crombez versprach eine "neue soziale Garantie", die dafür sorgen soll, dass die Menschen, die es schwer haben, nicht durchs soziale Netz fallen.

"Eltern, die, aus welchen Gründen auch immer, Schwierigeiten bei der Bezahlung der Schulrechnungen haben - das wird es bei uns nicht geben. Alleinstehende und Rentner, die Angst vor ihrer Wasser- und Stromrechnung haben müssen und Patienten, die ihre Medikamente nicht mehr zurückerstattet bekommen - das wird es mit uns nicht geben. Und sich von einer Strafe freikaufen können, nur weil man genug Geld hat, wird es mit uns auch nicht geben", so Crombez in seiner vorgezogenen Rede zum Tag der Arbeit, am Vorabend des 1. Mai.