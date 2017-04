VRT

U.Ne Am Dienstag will sich der belgische Außenminister, Didier Reynders, zur belgischen Ja-Stimme bei der Wahl für Saudiarabien in den UN-Ausschuss für die Beseitigung der Diskriminierung der Frau erklären. Es ist nicht ganz deutlich, ob und wie das Kabinett von Reynders die belgische Ja-Stimme für Saudiarabien abgegeben hat.