Vor genau zwanzig Jahren, am 29. April 1997, trat der Vertrag zum Verbot von chemischen Waffen in Kraft. In einer Pressemitteilung kommt Didier Reynders zu dem Schluss, dass der Vertrag Erfolg hat. So wurde 95 Prozent der registrierten chemischen Waffen zerstört und unterzeichneten 192 Länder den Vertrag.

Der Minister ruft die restlichen vier Länder (Nordkorea, Ägypten, Südsudan und Israel) dazu auf, der Chemiewaffen-Konvention beizutreten und ihre chemischen Waffen unter internationaler Aufsicht zerstören zu lassen. "Chemische Waffen dürfen nicht eingesetzt werden, unter keinerlei Umständen und unter keinerlei Vorwand", so Didier Reynders.

Auch Syrien unterzeichnete einst den Vertrag. Reynders kritisiert, dass die syrische Regierung dennoch chemische Waffen gegen die eigene Bevölkerung eingesetzt hat. Die Verantwortlichen derartiger barbarischer Verbrechen müssten vor Gericht gebracht werden, fordert der Außenminister.