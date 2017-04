Belga

A.Kockartz Belgiens Außenminister Didier Reynders (MR - Foto) wird sich am kommenden Dienstag im Parlamentsausschuss für Außenangelegenheiten in der ersten Kammer des Bundesparlamentes des belgischen Votums bei der Abstimmung zur Wahl von Saudi-Arabien in die UN-Kommission für Frauenrechte verantworten müssen.