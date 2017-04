Reisezüge mit Laufwegen, wie Antwerpen-Charleroi, werden in zwei Teile getrennt. Die Züge aus Antwerpen enden in Brüssel-Nord und die aus Richtung Charleroi in Brüssel Süd/Midi. Die Distanz dazwischen können die Reisenden mit Bussen oder Bahnen der regionalen Verkehrsgesellschaft MIVB/STIB zurücklegen. Nach Vorlage einer gültigen Bahnfahrkarte verteilt diese Gesellschaft kostenlose Tickets für Brüssel.

Andere Verbindungen, wie z.B. Eupen-Ostende, werden nicht getrennt. Aus Richtung Eupen kommend halten diese Züge vor Brüssel-Nord in Schaarbeek, von wo aus die Reisenden mit Ziel Brüssel wie oben den regionalen Nahverkehr nutzen können. Die Züge fahren dann über Jette und Dendermonde um Brüssel herum bis zu ihrem Zielort an der belgischen Nordseeküste. In der Gegenrichtung bietet Dendermonde Anschluss an die belgische Hauptstadt.

Infos bieten die Webseiten der belgischen Bahn NMBS/SNCB oder der regionalen Brüsseler Nahverkehrsgesellschaft MIVB/STIB.