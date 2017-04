Belga

A.Kockartz Zwei der Verdächtigen, die am Dienstag bei einer Anti-Terroraktion in Barcelona festgenommen wurden, haben bei Verhören zugegeben, Kontakte zu den Attentätern von Zaventem gehabt haben. Die beiden Personen gestanden auch, zum Zeitpunkt der Explosionen am 22. März 2016 im Flughafen gewesen zu sein.