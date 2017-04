A.Kockartz/dpa Die deutsche Bundesregierung darf die Lieferung von Brennstäben an die belgischen Atomkraftwerke Tihange und Doel nach Einschätzung einer Rechtsexpertin verbieten. Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle müsse die Genehmigung nicht erteilen, heißt es in einem juristischen Gutachten, das die Ärzteorganisation IPPNW am Donnerstag in Berlin vorstellte.