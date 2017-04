Belga, archieffoto.

A.Kockartz In Frankreich und in Belgien wurden heute an verschiedenen Orten Hausdurchsuchungen im Zuge der Ermittlungen zu den Anschlägen in Paris Anfang 2015 durchgeführt. Damals wurden Polizisten in Ausübung ihrer Aufträge, Mitarbeiter des Satiremagazins Charlie Hebdo und Personen, die sich in einem jüdischen Supermarkt aufhielten, von islamistischen Terroristen erschossen.