„Mütter für Mütter“ nennt die Babyklappe ein notwendiges aber wichtiges Übel und empfiehlt auch anderen Städten und Gemeinden die Einrichtung einer solchen Möglichkeit. In den vergangenen Jahren wurden drei andere Kinder in Flandern nach ihrer Geburt ausgesetzt:

Eines im Bahnhof Essen bei Antwerpen, ein anderes vor der Haustüre einer Wohnung in Merksem ebenfalls bei Antwerpen und ein drittes an einer Grünfläche am Rande von Sint-Truiden in der Provinz Limburg, wo es von einem Busfahrer entdeckt wurde, der gerade Pause machte. Dieser hatte übrigens die Patenschaft über „seinen“ Findling übernommen.