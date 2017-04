Fahnder der katalanischen Polizei, die von belgischen Bundespolizisten begleitet wurden, führten am Dienstagmorgen Razzien in mindestens 12 Wohnungen und Häusern in fünf Dörfern und Vororten von Barcelona durch. Bei dieser Antiterroraktion wurden acht Verdächtige festgenommen.

Nach Angaben der Polizei in Barcelona erfolgten diese Razzien nach acht Monaten Ermittlungen. Von Anfang an sei die belgische Bundespolizei an diesen Ermittlungen beteiligt gewesen, hieß es dazu. Vier der festgenommenen Verdächtigen seien Marokkaner oder marokkanischer Herkunft, so die Polizei in Barcelona. Diese zwischen 31 und 39 Jahre alten Männer sollen Verbindungen zur Terrororganisation IS haben und seien früher vor allem mit Drogendelikten aufgefallen.

Laut katalanischer Polizei liegt hier eine Verbindung zu den Anschlägen auf den Flughafen von Zaventem und die U-Bahnstation Maalbeek in Brüssel am 22. März 2016 vor.

Im Laufe des Dienstagvormittags bestätigten Quellen in Belgien, dass es zwischen den in Spanien festgenommenen Verdächtigen und den Attentätern von Brüssel Kontakte gegeben habe. Wie eng diese Kontakte waren und ob effektiv ein Zusammenhang mit den Anschlägen in unserem Land und den Ermittlungen in Spanien vorliegt, bleibt abzuwarten.