In Zukunft bieten die Brüder der Liebe in ihren psychiatrischen Zentren in Belgien die Möglichkeit der aktiven Sterbehilfe. Wie die katholische flämische Zeitschrift Tertio meldet, ist dies sogar auf eigenen Wunsch bei Patienten möglich, die nicht unheilbar krank sind.

Tertio-Chefredakteur Geert De Kerpel sagte dazu am Dienstag gegenüber der VRT-Nachrichtenredaktion, dass die Brüder der Liebe eigentlich weltweit Gegner der aktiven Sterbehilfe seien, also auch in Belgien: „Bisher waren sie bekannt dafür, dass sie prinzipiell gegen Sterbehilfe sind und dass sie dies in ihren Eirichtungen niemals erlauben würden. Fall Patienten dies dennoch wünschen, dann werden sie an andere Einrichtungen verwiesen.“

Dies bedeute, so De Kerpel, dass sich die Brüder der Liebe nicht mehr ausschließlich an den absoluten Schutz des Lebens halten, wie es eigentlich der Bewegung vorgeschrieben ist: „Jetzt hat das Prinzip der Selbstbestimmung der Patienten, wenn es darauf ankommt, Vorrecht.“