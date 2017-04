Ein Problem gibt es offenbar mit den Medikamenten, die die Touristen einnehmen, um wieder gesund zu werden: Die Wirkung der Pillen scheint kontinuierlich abzunehmen.

Ein Teil der Ansteckungen erfolgt bei Menschen, die in ihr Heimatland reisen. So verlieren Afrikaner, die lange in Belgien gelebt haben, teilweise ihre Immunität, die sie aufgrund einer jahrelangen, ununterbrochenen Aussetzung der Krankheit in ihrem Herkunftsland hatten. Diese Gruppe wird deshalb mit Hilfe von Faltblättern in Kirchen informiert.

Inzwischen scheinen aber auch zahlreiche Belgier nach einer Standardbehandlung erneut zu erkranken. Derzeit wird untersucht, ob es Probleme mit bestimmten Medikamenten gibt oder ob gar eine Resistenz gegeben ist. Für Letzters liegen aber vorerst noch keine Beweise vor.