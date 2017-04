"Wenn man sieht, was alles in den vergangenen Wochen so passiert ist, das heißt, die Gegner und die Medien, die sich allesamt hinter Macron stellten, muss man froh sein, dass es Le Pen in die 2. Runde geschafft hat. Jetzt kann die politische Diskussion echt scharf geführt werden", sagte Annemans in der VRT-Frühsendung "De ochtend" auf Radio 1.

Auf die Frage, ob Le Pen Aussicht hat, Präsidentin von Frankreich zu werden, antwortete Annemans: "Für Le Pen wird es genauso schwierig wie für Trump. Am Anfang des Wahlabends hatte er alle sagen hören: Mit 81%-iger Sicherheit wird es Clinton - so schwierig wird das."

"Macron erzählt Unsinn", sagte Annemans noch. "Sein einziger Programminhalt ist: Stimmen Sie für mich und gegen Le Pen. (...) Macron steht für den Fortbestand des Regimes, das viele Franzosen in jeder Hinzicht verändern wollen und Marine Le Pen steht für diese Veränderung."