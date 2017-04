"Es wird vielleicht erforderlich sein, einige Partner am Tisch sitzen zu haben; die neue Bewegung von Macron "en marche", vielleicht teilweise die Republikaner, vielleicht noch andere und das ist möglicherweise wichtig für einen neuen Ansatz in Frankreich", sagte Didier Reynders in der VRT.

"Es wird eventuell kein Präsident der Mehrheit mehr sein und vielleicht auch kein Präsident einer politischen Kohabitation mit einer anderen Partei am Tisch, sondern vermutlich eher eine Koalition wie die Koalitionen in Belgien", so Reynders noch.