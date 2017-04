Belga/VRT

U.Ne/deredactie.be Verdienen sich flämische Politiker und Parteisoldaten in den Verwaltungsräten flämischer Agenturen eine goldene Nase? Wie Untersuchungen der Grünen jetzt zeigen, sind unter den 10 am besten bezahlten Verwaltungsratsmandaten die Regierungsparteien N-VA (flämische Regionalisten) und die CD&V (flämische Christdemokraten) am besten vertreten.