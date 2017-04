"Trump hat wiederholt zu verstehen gegeben, dass er nicht an den Klimawandel glaubt und seine Politik spiegelt diese Haltung wieder. Ich mache mir besonders Sorgen darüber, dass er aus den Pariser Klimaverträgen aussteigen wird und dass andere Länder Amerikas Beispiel folgen werden. Das würde bedeuten, dass jede weltweit koordinierte Antwort auf den Klimawandel zum Stillstand käme und ein neues Abkommen auszuarbeiten, mit dem die USA dann zufrieden wären, würde nahezu unmöglich. Das hätte desaströse Folgen für die Zukunft des Planeten.

Ich mache mir aber auch Sorgen darüber, wie diese Politik die Menschen in ihrem Alltag beeinflusst. Indem sie dazu gedrängt werden, Beweise, die ihnen in diesem Bereich aufgezeigt werden, abzulehnen, könnten sie geneigt sein, auch in anderen Bereichen wie dem medizinischen, auf Beweise zu verzichten. Was, wenn die Leute keine wirksamen Entscheidungen über ihre eigene Gesundheit treffen, weil sie nicht an eine moderne fundierte Medizin geglaubt haben? Sie würden keine so gute Behandlung erhalten, wie sie bekommen könnten und das könnte Konsequenzen für ihre Gesundheit haben.

Die Wissenschaft hat mehr Einfluss auf all unsere Entscheidungen im täglichen Leben als wir denken und wir sind der Überzeugung, dass politische Entscheidungen das auch reflektieren sollten."