Am gestrigen Donnerstagabend zirkulierte der Name eines Belgiers als Mittäter in den sozialen Medien. Diese Information ist jedoch falsch wie sich herausgestellt hat.

Bei dem erschossenen Angreifer Karim Cheurfi ist ein Schreiben mit Verweis auf die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) gefunden worden. Auf dem Zettel werde der IS verteidigt, verlautete am Freitag aus Ermittlerkreisen.

Die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) hat die Bluttat für sich reklamiert, doch die französischen Nachrichtendienste zweifeln daran. Das schreibt die französische Zeitung "Le Parisien" am Freitag. Die Nachrichtendienste gehen offenbar davon aus, dass IS von dem Verbrechen von Karim Cheurfi profitiert, ihn aber nicht hierzu angestiftet habe, will das Blatt wissen.