Doch nicht nur Facebook und Instagram können kontrolliert werden, sondern auch das Handy und die Computer der Asylbewerber. Hierfür muss der Asylbewerber allerdings seine Einwilligung geben.

Ferner will die belgische Regierung die Originalausweis-Dokumente von Flüchtlingen mit anerkanntem Flüchtlingsstatus einbehalten. Damit soll verhindert werden, dass die Flüchtlinge in den Urlaub in ihr Heimatland reisen. Der belgische Staatssekretär für Asyl und Migration Theo Francken betonte in der VRT: "Das ist ja auch nicht Sinn der Sache. Wann man aus Afghanistan oder aus dem Iran kommt und man in Gefahr ist und als Flüchtling anerkannt wird, macht es auch keinen Sinn, dass man auf Urlaub in sein Heimatland zurückkehrt." Das werde man nicht mehr tolerieren, so Theo Francken.

Sobald ihr Flüchtlingsgesuch genehmigt ist, erhalten die Personen einen Pass, mit dem sie jedoch nicht in ihr Herkunftsland reisen dürfen.