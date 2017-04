Belga

U.Ne/Belga Belgien ist eine Ausnahme in Europa, zumindest was die minimalen Bereitschaftsdienste in Haftanstalten betrifft, wenn die Wärter streiken: Belgien hat nämlich immer noch keine solchen minimalen Bereitschaftsdienste. Und das ist auch dem Vorsitzenden des Europäischen Ausschusses für die Folterprävention des Europarates (CPT) aufgefallen. Wie er am Donnerstag sagte, bilde Belgien damit eine Ausnahme in Europa.