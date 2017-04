U.Ne/Belga Die flämische Nahverkehrsgesellschaft De Lijn wird sechs komplett elektrisch betriebene Busse und dazugehörige Ladestationen bestellen. Sie will sie auf Strecken in Gent, Antwerpen und Löwen testen. Der Verwaltungsrat der flämischen Nahverkehrsgesellschaft hat dem Kauf zugestimmt, meldet De Lijn an diesem Donnerstag.