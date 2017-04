In Flandern will man das Schächten am 2019 stufenweise verbieten. Den ersten Schritt stellt eine Betäubung von Schafen durch Elektroschock dar. Damit werden Schafe auf eine nicht-tödliche Art und Weise vor der Schlachtung betäubt. Für größere Tiere, wie z.B. Rinder, steht noch keine definitive Vorgehensweise fest. Dieser Idee folgen auch die wallonischen Regionalbehörden, doch hier wird dieses Verbot bereits ab Mitte Juni eingeführt.

Während die flämische Landesregierung bei diesbezüglichen Gesprächen mit den betroffenen Glaubensgemeinschaften, sprich mit den Juden und den Moslems einen Vermittler einschaltete (siehe oben), führte Wallonien im Regionalparlament in Namür lediglich eine Debatte dazu. Alleine diese Debatte nannten Vertreter des jüdischen Glaubens in Belgien „den schlimmsten Anschlag auf das Judentum seit dem Holocaust.“