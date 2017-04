Der Chefarzt der Uniklinik von Löwen (UZ Leuven, Flämisch-Brabant), Dr. Johan Van Eldere, sagte dazu gegenüber der VRT-Nachrichtenredaktion, dass dies die Einsicht erheblich beschleunige und den entsprechenden Verwaltungsaufwand deutlich verringere:

„Bisher war es so, dass ein Patient, der Einsicht in seine Krankenakte haben wollte, eine schriftliche Anfrage an den Ombudsdienst des jeweiligen Krankenhauses richten musste. Danach erhielt er innerhalb von 14 Tagen eine schriftliche oder eine elektronische Abschrift seiner Akte. Dies betraf aber lediglich Vorgänge aus dem Dossier, die bereits behandelte Vorgänge oder frühere Konsultationen und Untersuchungen. Mit unserer App kann er den Entwicklungen in seiner Krankenakte in realtime folgen.“

Laut De Tijd können tausende Patienten der oben genannten Kliniken von dem neuen interaktiven System profitieren. Die Nachfrage von Patienten, die eine rasche Einsicht forderten, war groß und betraf vor allem juristische Fragen im Rahmen von Erbschaftsverfahren, Arbeits- und Verkehrsunfällen usw. Nach Ansicht von Fachleuten müssen die Ärzte jetzt ihre Formulierungen anpassen, bzw. verständlicher gestalten. Dabei muss eventuell auch auf Fachausdrücke für Krankheiten verzichtet werden….

Das System soll sicher sein und nur schwerlich gehackt werden können. Vorerst aber sind via App lediglich Vorgänge rückwirkend bis zum 15. August 2016 konsultierbar. Die App soll mittelfristig auch eine Ergänzung für das System e-health sein, über das Ärzte ihren Patienten digital folgen können.