“Todesstrafe überschreitet rote Linie für Europa”

Reynders ist vor allem wegen der Entwicklung in der Türkei selbst besorgt und er verweist dabei auf die Ereignisse des letzten Halbjahres. Nach dem misslungenen Staatsstreich wurden zehntausende Bürger verhaftet und die demokratischen Freiheiten erheblich eingeschränkt.

Gemeinsam mit den europäischen Partnern will Reynders nun abwarten, was Erdogan nach dem Referendum unternimmt, um die Beziehungen zwischen der Türkei und der EU neu zu definieren. Allerdings habe Erdogan mit der Ankündigung eines Referendums über die Todesstrafe schon für erhebliche Unruhe gesorgt, so der belgische Außenminister.

„Die ersten Stellungnahmen zur Todesstrafe sind für uns eine echte rote Linie.“ Wenn Erdogan die Todesstrafe erneut einführt, werden die EU-Beitrittsverhandlungen mit der Türkei auf Eis gelegt, so Reynders. Von echten Verhandlungen kann momentan sowieso schon nicht mehr gesprochen werden, aber die Wiedereinführung der Todesstrafe dürfte wohl das endgültige Ende dieser Gespräche bedeuten.