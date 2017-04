Doppelte Staatsbürgerschaft abschaffen?

Belga

Nach dem Türkei-Referendum, bei dem 75 % der in Belgien lebenden Türken mit Ja votierten, fordert der flämische Christdemokrat Hendrik Bogaert (CD&V – Foto links) die Abschaffung der doppelten Staatsbürgerschaft in Belgien. Theo Francken (N-VA – Foto, rechts), Staatssekretär für Asyl und Migration, ist der Idee zugetan. „OK, let’s do it.“