Belga

Bis um 14:00 Uhr am Samstagnachmittag war die Verbindung zwischen dem Brüsseler Nord- und Südbahnhof unterbrochen und blieb der Zentralbahnhof geschlossen. In der Nacht zum Samstag hatte hier in der Bahnunterführung bei Unterhaltsarbeiten am Schienennetz ein Bauzug gebrannt, was eine starke Rauchentwicklung zur Folge hatte.