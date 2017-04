So wird mit hohem Verkehrsaufkommen für den Freitag und Samstagmorgen auf der E411 von Brüssel nach Luxemburg gerechnet. Hinzu kommen Baustellen zwischen Courrière und Spontin. Daneben könnte sich der Verkehr auch auf der E40 von Brüssel nach Ostende konzentrieren.

In Belgien sind die Osterferien am Ostermontag zu Ende, deshalb wird mit einer großen Rückreisewelle am Montagnachmittag und -abend gerechnet. Besonders hohes Verkehrsaufkommen wird auf der E411 von Luxemburg nach Brüssel erwartet, ebenso auf der E19 aus der Richtung von Frankreich und auf der E40 von Ostende in Richtung Brüssel.