U.Ne Nach dem Großbrand in einem Flüchtlingslager in der Nähe der nordfranzösischen Stadt Dünkirchen unweit der Grenze werden am Grenzübergang im belgischen De Panne (Westflandern) seit diesem Dienstagmorgen zusätzliche Polizeikontrollen durchgeführt. Die belgische Polizei befürchtet, dass ein Teil der Flüchtlinge aus dem niedergebrannten Lager versucht, nach Belgien zu gelangen.