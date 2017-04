Belga

U.Ne Blinde Passagiere, die auf Schiffen in Belgiens Häfen entdeckt werden, genießen kaum Rechte. Sie werden oftmals schlecht behandelt. Das steht im jüngsten Bericht von "Myria", dem zentralen Migrationszentrum in Belgien. In den vergangenen 3 Jahren wurden rund 60 blinde Passagiere zwischen der Fracht versteckt auf Schiffen entdeckt. Im Antwerpener Hafen wurden besonders viele Passagiere gefunden, die sich illegal auf Schiffen aufhielten.