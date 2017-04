Zug mit 2000 Passagieren steht stundenlang still

Wie die Bahn bestätigte, war der Zug vom Küstenort Blankenberge Richtung Brüssel unterwegs. Weil der Zugverkehr zwischen Brügge und Aalter nach einem Zwischenfall unterbrochen war, musste der Zug über Deinze umgeleitet werden.

In dem völlig überfüllten Zuge klagten etwa zwanzig Personen über Übelkeit. Daraufhin betätigte ein Fahrgast die Notbremse. Der Zug hielt zwei Stunden in Wontergem, wie einer der Mitreisenden der VRT-Nachrichtenredaktion mitteilte. Die Fahrgäste blieben ohne Informationen. In einigen der überhitzten Waggons wurde wohl Wasser verteilt, in anderen nicht.

Schlussendlich wurden 500 Fahrgäste mit Bussen nach Deinze gebracht. Die anderen 1500 Passagiere setzten nach zwei Stunden ihre Reise nach Gent und ins Inland fort.