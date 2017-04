Belgische Türken: Höchste Wahlbeteiligung

Das Referendum polarisierte die türkischstämmigen Belgier. Sie konnten bis zum gestrigen Sonntagabend ihre Stimmen in der türkischen Botschaft in Brüssel und im türkischen Konsulat in Antwerpen abgeben.

81.000 der 137.000 in Belgien lebenden Türken hätten von dieser Möglichkeit in den vergangenen zwei Wochen Gebrauch gemacht, hieß es. Laut Basir Hamarat ist das mehr, als erwartet. Dabei war es in Brüssel vergangene Ende März auch zu Ausschreitungen gekommen. Unterstützer und Gegner von Präsident Erdogan waren vor der türkischen Botschaft aneinander geraten. Zwei Erdogan-Gegner waren mit Messern niedergestochen worden.

Die Wahlurnen aus Belgien reisen jetzt versiegelt in die Türkei. Begleitet werden sie von Mitgliedern unterschiedlicher Parteien. Bei dem Referendum können die Türken darüber abstimmen, ob die Machtfülle von Staatspräsident Erdogan ausgeweitet werden soll.