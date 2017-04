Über die Anlaufstellen in den Bistümern und bei den Ordensgemeinschaften sind 2016 16 Akten abgeschlossen worden und wurde insgesamt 113.000 Euro an Schadenersatz verteilt. Über die Schiedsstelle für sexuellen Missbrauch in der Kirche wurden weitere 7 Akten mit Schadenersatzzahlungen von rund 105.000 Euro abgeschlossen. Die Schiedsstelle war von der parlamentarischen Kommission eingerichtet worden, die den sexuellen Missbrauch durch Vertreter der belgischen Kirche untersucht hat. Ihre Arbeit wurde nach 4 Jahren im Juni 2016 eingestellt. In dieser Zeit behandelte die Stelle 628 Akten von Missbrauchsopfern.

Die insgesamt (elf) Anlaufstellen der Bistümer und Ordensgemeinschaften bleiben auch weiterhin geöffnet, sagte Monseigneur Cosijns.