Die Fatih-Moschee in Beringen ist die zweitgrößte Moschee in Belgien und wird u. a. von öffentlichen Geldern finanziert. Sie gehört dem Diyanet-Netzwerk des türkischen Religionsministeriums an und stand zuletzt wegen Ausspionierung von Gemeindemitgliedern und ihrer Gülen-Anhängerschaft und der Schürung des innertürkischen Konflikts im Kreuzfeuer.