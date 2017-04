Infrabel

A.Kockartz Bundesverkehrsminister François Bellot (MR) macht Gelder frei, mit denen die letzten geplanten Teilstücke der S-Bahn um Brüssel (GEN) fertiggestellt werden können. Während in der Region Brüssel-Hauptstadt und in Flandern die meisten S-Bahn-Strecken bereits in Betrieb sind, müssen noch Teile Walloniens angeschlossen werden, was damit finanziert werden soll.