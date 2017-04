Bei der Finanzierung der Notdienste laufe derzeit vieles falsch, so der Feuerwehrmann. Bei den Kostenaufstellungen von Seiten der Städte und Gemeinden bezüglich der Reform der Notdienste seien bei einigen Zonen falsche Zahlen aufgetaucht. Durch eine Anpassung der Statuten der Besatzungen von Krankenwagen hätten sich die allgemeinen Kosten erhöht. Und ein weiteres Problem sei die Tatsache, dass Personal versetzt worden sei, um Personalmangel andernorts zu beseitigen. Dies habe zu Problemen dort geführt, wo Mitarbeiter und Ehrenamtliche versetzt worden seien.

Aus diesem Grunde begrüßt die Vereinigung der Flämischen Feuerwehr-Freiwilligen das Vorhaben von Belgiens Innenminister Jan Jambon (N-VA), der im Zuge der Verkleinerung des Zivilschutzes Mitarbeiter von dort aus an die Feuerwehren abgeben will. Doch dies werde nicht reichen und an der finanziellen Situation werde dies auch nichts ändern, so Ollevier. Nicht nur die Feuerwehr, sondern die Notdienste im allgemeinen haben langsam die Nase voll davon, dass sich in dieser Frage die Kommunen und die Bundesregierung in Belgien den „Schwarzen Peter“ stets gegenseitig hin- und herschieben. Eine seriöse Lösung müsse her.