VRT

A.Kockartz Lambermont, die Amtswohnung der belgischen Premierminister (Foto) am Warandepark im Regierungsviertel von Brüssel, wird derzeit umfassenden Renovierungsarbeiten unterzogen, bei denen in erster Linie die Sicherheitsvorkehrungen des Gebäudes verstärkt werden. Diese Arbeiten erfolgen unter anderem aufgrund der aktuellen Terrorwarnstufe in Belgien.