EENA, eine internationale regierungsunabhängige Organisation, die die Hilfe in Notsituationen, bei Anschlägen oder anderen Katastrophen verbessern will, hat das D5-Team des belgischen Krisenstabs mit dem „112 Award“ ausgezeichnet. Die Organisation lobt dieses Team für seine „außergewöhnliche Arbeit in den sozialen Medien“ nach den Anschlägen vom 22. März 2016 (Foto oben).

In einer entsprechenden Mitteilung hieß es dazu: „Sie teilten nicht nur alle Informationen und hielten die Bevölkerung auf der Höhe der Ereignisse. Sie arbeiteten auch aktiv mit einfachen Bürgern in den schwierigsten Situationen zusammen. Wir loben das D5-Team für seinen außergewöhnlichen Beitrag, um die Kraft der sozialen Medien in Krisenzeiten zu demonstrieren.“ Belgiens Innenminister Jan Jambon (N-VA) nahm den EENA-Preis stellvertretend für die D5-Teamitglieder in Budapest entgegen.

Das D5-Team ist seit 2014 aktiv und besteht aus 35 ehrenamtlich arbeitenden Personen aus der Berufswelt. Am 22. März 2016 waren 16 Teammitglieder im Einsatz, die die Sprecher der verschiedenen belgischen Minister und Behörden unterstützten.

Sie sorgten dabei für ein umfassendes Monitoring der (sozialen) Medien, berieten Beteiligte rund um deren Krisenkommunikation, verfassten Pressemitteilungen für Webseiten und andere Medien und integrierten ihre Arbeit in die sozialen Medien. Daneben half das D5-Team Aktionen zu koordinieren, damit die Bevölkerung kohärent informiert werden konnte.