A.Kockartz Flanderns Landesinnenministerin Lisbeth Homans (N-VA) prüft, ob der Fatih Camii-Moschee in Beringen in der Provinz Limburg die Anerkennung entzogen werden kann. Diese Moschee ist die zweitgrößte ihrer Art in Belgien. Die türkische Moschee geriet nach Spionagevorwürfen, nach Wahlkampfpredigten für Erdogan und nach einem polarisierenden Kurs, der die türkische Gemeinschaft in Limburg spaltet, ins Kreuzfeuer der Kritik.