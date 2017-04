Diese Ausbildungen, so Jos van Thielen - Dozent für Tier und Wohlfahrt an der Thomas More-Hochschule und der Universität Löwen (KULeuven - gehen vom Tier selbst aus: „Wir versuchen dem Personal zu vermitteln, warum ein Schwein so reagiert, wie es reagiert. Auf Basis von Sinnesorganen und einigen Merkmalen versuchen wir zu erklären, warum ein Tier so oder so reagiert und wie man damit umgehen kann. Das kann schnell gehen und es ist tierfreundlicher. Dabei gewinnen alle Seiten.“