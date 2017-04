A.Kockartz Die Schifffahrtspolizei hat in den vergangenen Tagen 25 Sporttaschen aus der Nordsee gefischt, in denen sich Kokain im Straßenverkaufswert von rund Mio. € befanden. In jeder Sporttasche befanden sich nach Angaben der Polizei ungefähr 50 kg Kokain.