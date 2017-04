Belga

A.Kockartz Belgiens Innenminister Jan Jambon (N-VA) kündigte in dieser Woche an, bis 2019 vier der insgesamt sechs Kasernen des Zivilschutzes zu schließen. Diese Maßnahme gehört zu einer Umfassenden Reform der belgischen Not- und Hilfsdienste, die den Zivilschutzmit einschließt. Zu Einsparungen in der Finanzierung oder Entlassungen von Teilen des Personals soll es nicht kommen.