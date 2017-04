A.Kockartz Rund einen Tag nach dem schweren Unfall eines mit 14 illegal in Belgien eingereisten Flüchtlingen am Autobahnviadukt von Vilvoorde bei Brüssel in der Nacht zum Dienstag sind jetzt genauere Details zum Hergang bekannt. Der Fahrer des Lieferwagens mit deutschem Kennzeichen war offenbar minderjährig. Die Staatsanwaltschaft ermittelt derzeit wegen Menschenschmuggel.