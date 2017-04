Belga

A.Kockartz Bisher sind in Belgien rund 4,8 Mio. € an Spenden für die Aktion „Hungerhilfe 12-12“ eingegangen. Diese Aktion sammelt Spenden für die Finanzierung von Lebensmittelhilfen für Menschen in Somalia (Foto), Jemen, Süd-Sudan und Nigeria. Hier sind derzeit bis zu 20 Millionen Menschen von akuter Hungersnot bedroht.