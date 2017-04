Die Opposition im belgischen Bundesparlament fordert einen Untersuchungsausschuss oder zumindest Anhörungen im Verteidigungsausschuss. VRT-Korrespondent Jens Franssen war am fraglichen Tag in Mossul. Er gab an, dass während der Gefechte um die Medina in Mossul mit ihrem engen Geflecht von Gassen und kleinen Straßen schlechtes Wetter und damit schlechte Sicht für die Piloten geherrscht habe. Die Gefechte seien entstanden, nach dem irakische Bodentruppen bei der Befreiung der letzten Stadtviertel unter heftigen IS-Beschuss geraten waren.

An den Luftangriffen haben laut eines Journalisten der britischen Tageszeitung The Guardian Maschinen aus verschiedenen Ländern, die an der Anti-IS-Koalition teilhaben, teilgenommen. Darunter sind möglicherweise auch belgische Maschinen gewesen. Dies deutete inzwischen auch Belgiens Verteidigungsminister Steven Vandepout (N-VA - kl. Foto) an: „Wir nehmen dort jeden Tag an Operationen teil. Es ist also gut möglich, dass wir seinerzeit da waren.“ Inzwischen untersucht die internationale Koalition unter Leitung der USA den Vorgang und Belgien arbeite bei diesen Ermittlungen mit, so Vandeput dazu.