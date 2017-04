Belga

A.Kockartz Die Notrufnummer 112 wird in Belgien durch eine weitere Nummer ergänzt. Unter der Notrufnummer 1722 sollen Anrufe getätigt werden können, in denen Notfälle gemeldet werden, die nicht lebensbedrohlich sind. Damit soll die 112 entlastet werden und damit will vermieden werden, dass diese lebenswichtige Nummer unter Umständen einen Besetztton hören lässt.