VRT

A.Kockartz Der Hohe Finanzrat zeigt in seinem am Freitag veröffentlichten aktuellen Gutachten eine Alternative zum harten Sanierungskurs der belgischen Bundesregierung in Sachen Haushalt auf. Belgien solle den geplanten Haushaltsausgleich auf 2019 verschieben. Dann müsse man 2018 „nur“ 4 Mia. € einsparen. Jetzt sitzt Bundesfinanzminister Johan Van Overtveldt (N-VA - Foto) zwischen den Stühlen.