Der Markt gibt aber laut Viapass mehr her. Wöchentlich steige die Nachfrage nach „On board units“ für die Lastwagen um 2000 Einheiten alleine bei SATELLEC, dem Marktführer für solche Anlagen in Belgien. Andere Unternehmen, wie z.B. Eurotoll, drängen ebenfalls auf den hiesigen Markt.

Inzwischen haben rund 700.000 LKW solche Module an Bord. Die meisten mit solchen „On board Units“ ausgerüsteten Lastwagen - 19 % - kommen aus dem eigenen Land, 15 % sind in Polen zugelassen und 11 % in Deutschland deutsch, so Viapass. Jeden Tag befahren rund 140.000 Lastwagen über 3,5 Tonnen das belgische Straßen- und Autobahnnetz.

Mehr ausländische Lastwagen

46 % der hier zurückgelegten Kilometer werden von belgischen Trucks gefahren, 54 % von LKW aus dem Ausland. Hier liegen die Niederlande, Frankreich und Deutschland vorne, doch auch Lastwagen aus osteuropäischen Ländern, wie Polen, Rumänien und Litauen, sind zahlreich hier unterwegs.

Gründe für die unter den Erwartungen liegenden Einnahmen könnten zum einen die Tatsache sein, dass viele Transportunternehmen auf mehr und kleinere Lastwagen oder auf Lieferwagen zählen und zum anderen die Möglichkeit, dass ausgefuchste Trucker und Unternehmen Schleichwege über Straßen suchen, an denen Viapass keine Erfassungsgeräte betreibt.